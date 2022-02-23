Монголия проводит 29-ю сессию APFC онлайн по теме «Леса и восстановление зелени в Азиатско-Тихоокеанском регионе»

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CentralAsia (MNG) - То, каким образом леса могут способствовать восстановлению после пандемии COVID-19, будет в центре внимания Азиатско-Тихоокеанской комиссии ФАО по лесному хозяйству (APFC), которая пройдет на этой неделе.

Ведущие эксперты в области лесного хозяйства и политики из 34 стран-членов изучат огромные возможности лесного сектора для содействия более инклюзивному, продуктивному и экологичному восстановлению экономики и поддержат переход к более здоровому и устойчивому Азиатско-Тихоокеанскому региону.

29-я сессия APFC в этом году проводится в режиме онлайн правительством Монголии по теме «Леса и восстановление зелени в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

«Чтобы лучше восстановиться после пандемии, нам необходимо ускорить действия, чтобы переломить ситуацию с обезлесением и деградацией лесов, повысить устойчивое использование, производство и восстановление, а также поддержать вклад лесного сектора в преобразование агропродовольственных систем», — сказала заместитель Генерального директора ФАО Мария Элена Семедо, открывая вчерашнее заседание (22 фев).

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Конкретные действия, находящиеся в центре внимания, будут включать активизацию восстановления лесов и ландшафтов в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем 2021–2030 годов и создание устойчивых цепочек добавленной стоимости в лесном хозяйстве путем предоставления стимулов и поддержки мелким операторам и местным сообществам.

«Существует множество точек входа для лесов и лесного хозяйства, которые могут способствовать зеленому восстановлению путем восстановления и создания рабочих мест и повышения социальной защиты в краткосрочной перспективе, а также путем поддержки экономического роста в среднесрочной перспективе», — заявила секретарь APFC Шейла Верц-Кануникофф. «В долгосрочной перспективе лесной сектор может помочь мировой экономике перейти к более справедливому, устойчивому, устойчивому и углеродно-нейтральному будущему», — добавила она.

Председатель 29-й сессии APFC Оюунсанаа Бямбасурэн также подчеркнула, что многие страны региона в настоящее время стремятся ускорить восстановление экономики после пандемии, и что лесное хозяйство может предложить важные пути для достижения этой цели.

APFC-29 также предоставит возможность рассмотреть состояние лесного хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и включить лесное хозяйство в работу над устойчивыми агропродовольственными системами.

Встреча проходит на фоне глобального стремления восстановить «лучше и экологичнее» после пандемии COVID-19, а также нового акцента на важности лесов, коренных народов и местных сообществ в борьбе с изменением климата, как было заявлено на Климатической конференции ООН. Change Conference (COP 26) в ноябре прошлого года.

Более 140 стран, в том числе 23 страны-члена APFC, подписали Декларацию лидеров Глазго о лесах и землепользовании, что свидетельствует о твердой приверженности действиям.

Обсуждения на этой неделе станут основой для региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана, которая состоится в марте, особенно в отношении региональных приоритетов устойчивого управления природными ресурсами в целях сохранения биоразнообразия и борьбы с изменением климата. Обсуждения также будут способствовать подготовке XV Всемирного лесного конгресса, который состоится в мае в Сеуле, Республика Корея, и 26-й сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству (COFO 26) в октябре.

Леса в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Общая площадь лесов в странах-членах APFC в 2020 году составила 751 млн га, что составляет 18,5% площади лесов мира. Леса региона обеспечивают жильем и источниками средств к существованию для сотен миллионов людей, а также обеспечивают национальное богатство и экономический прогресс за счет торговли лесной продукцией.

Согласно Глобальной оценке лесных ресурсов ФАО, площадь лесов в регионе увеличилась на 31,3 млн га за период с 1990 по 2020 год, в основном за счет роста лесонасаждений.

Однако прирост площади лесов распределялся неравномерно: 17 стран сообщили об уменьшении площади лесов за тот же период. Хотя Азиатско-Тихоокеанский регион компенсируется увеличением площади лесов, в настоящее время он теряет 2,2 миллиона гектаров леса в год из-за обезлесения.

Азиатско-Тихоокеанская комиссия по лесному хозяйству, созданная в 1949 году, является одной из шести региональных комиссий по лесному хозяйству, созданных ФАО для предоставления странам политического и технического форума для обсуждения и решения лесных вопросов на региональной основе.

Принимающая страна в этом году, Монголия, взяла на себя обязательство поддерживать борьбу с изменением климата и опустыниванием, взяв на себя обязательство, о котором было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2021 года, посадить один миллиард деревьев к 2030 году.

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