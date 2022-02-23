Повышение температуры вызывает разрушительные внезапные наводнения и лавины в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголы начали нести основную тяжесть изменения климата и глобального потепления, поскольку их страна в настоящее время страдает от экстремальных внезапных наводнений, вызванных замерзшими озерами, чей ледяной слой не был достаточно толстым, чтобы предотвратить откол ледника.

Спасатель национального агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии сказал, что, по данным Метеорологического агентства, декабрь 2021 года был одним из самых теплых месяцев в стране Восточной Азии, добавив, что лед, покрывающий замерзшие озера и реки, был на 5-50 см тоньше, чем в среднем. .

Он забил тревогу по этому поводу, заявив, что в 2021 году власти сообщили о 16 случаях схода ледовых лавин, унесших жизни четырех человек.

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