В феврале на финансирование ипотечных кредитов было выделено ₮52 млрд

Г.Намуун

CentralAsia (MNG) - «Около 700 миллиардов тугриков ($ 245 млн) планируется выдать в этом году по 6-процентному ипотечному кредиту. По состоянию на январь из Банка Монголии и банковских источников было выделено 50 миллиардов тугриков ($ 17,5 млн). Из них 43,3 миллиарда тугриков ($ 15,1 млн) было выплачено 545 заемщикам. На февраль выделено 52 миллиарда тугриков ($ 18,1 млн)», — сказала Г.Намуун, старший экономист Департамента управления резервами и финансовых рынков Центрального банка.

В соответствии с Законом о профилактике коронавирусной инфекции (пандемии) и снижении социально-экономических последствий выплаты по ипотеке откладываются в четвертый раз за 26 месяцев, начиная с апреля 2020 года.

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