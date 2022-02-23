экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В феврале на финансирование ипотечных кредитов было выделено ₮52 млрд
Г.Намуун
Г.Намуун

CentralAsia (MNG) -  «Около 700 миллиардов тугриков ($ 245 млн) планируется выдать в этом году по 6-процентному ипотечному кредиту. По состоянию на январь из Банка Монголии и банковских источников было выделено 50 миллиардов тугриков ($ 17,5 млн). Из них 43,3 миллиарда тугриков ($ 15,1 млн) было выплачено 545 заемщикам. На февраль выделено 52 миллиарда тугриков ($ 18,1 млн)», — сказала Г.Намуун, старший экономист Департамента управления резервами и финансовых рынков Центрального банка.

В соответствии с Законом о профилактике коронавирусной инфекции (пандемии) и снижении социально-экономических последствий выплаты по ипотеке откладываются в четвертый раз за 26 месяцев, начиная с апреля 2020 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане девушка пыталась спрыгнуть с 7-го этажа (видео)
  • Первый международный полумарафон ШОС пройдет в Ташкенте
  • Монголия проводит 29-ю сессию APFC онлайн по теме «Леса и восстановление зелени в Азиатско-Тихоокеанском регионе»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com