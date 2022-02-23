Монголы в США, Австралии, Чехии, Японии и Южной Корее присоединились к кампании «Ранние монголы, без лишнего веса»

CentralAsia (MNG) - Акция «Илүүдэл жингүй, Эртэч Монгол» - «Ранние монголы, без лишнего веса», инициированная премьер-министром и организованная Государственным комитетом по физической культуре и спорту, проходит уже шестой день.

Сегодня к акции присоединились более 4000 человек по всей стране, в том числе 85 спортивных залов, 13 клубов, 15 залов, два дома культуры и один бассейн с бесплатными услугами.

В акции активно участвуют местные жители аймака Гоби-Алтай и района Сонгино-Хайрхан столичного городского округа.

В сегодняшнем упражнении самым старшим был 77-летний участник из района Налайх, а самому юному участнику из аймака Сэлэнгэ было четыре года.

Похвально, что кампания «Ранние монголы, без лишнего веса» расширилась, и к ней присоединяются монголы из-за границы.

Например, активны монголы в США, Австралии, Чехии, Японии и Республике Корея. К акции присоединились 50 сотрудников полиции, 40 учащихся школы «Тэмуулэл», а также спортсмены и тренеры национальной сборной.

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