Монгольский боксер-любитель одержал вторую профессиональную победу в Москве. Видео

CentralAsia (MNG) - Вторая победа монгольского боксера в профессиональном боксе «Ставок-Лига. Вечерний бокс» 22 февраля 2022 года.

Очередной профессиональный боксерский поединок монгольский боксер Э.Цэндбаатар провел против азербайджанского боксера. Во втором раунде боя Э.Цэндбаатар тяжелым ударом победил азербайджанского боксера Рауфа Агаева.

Перед боем Э.Цэндбаатар сказал: «Я показал хороший боксерский поединок в предыдущих боях, и в этот раз я покажу вам, как нокаутировать. Постараемся показать хорошую игру. Пожалуйста, поддержите монгольских спортсменов».

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