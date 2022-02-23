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В Монголии за сутки выявлено 525 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За последние 24 часа в Монголии было выявлено 525 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Общее количество заболевших возросло до 463 тыс. 380.

Из новых случаев 293 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 232 случая были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 881 пациентов находятся в легком, 2 тыс. 185 — в состоянии средней степени тяжести, 294 — в тяжелом и 49 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки зафиксировано 2 смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 89.

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Коронавирус в Монголии
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