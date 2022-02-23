экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан направил ноту Казахстану из-за ареста своих граждан после январских беспорядков
Алматы шаары
Алматы шаары

CentralAsia (UZ) -  Посольство Узбекистана в Нур-Султане направило ноту в МИД Казахстана в связи с арестом граждан Узбекистана после январских массовых беспорядков в этой стране. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

В ноте содержится просьба предоставить полную информацию об арестованных гражданах Узбекистана, местах их содержания и причинах привлечения к ответственности. Узбекская сторона также просит организовать с ними консульскую встречу для сотрудников диппредставительств Узбекистана в Казахстане.

«Посольство Республики Узбекистан в Нур-Султане, а также генеральные консульства в Алматы и Актау находятся в постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Казахстана на местах», – говорится в сообщении.

Накануне уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова заявила, что после беспорядков под арестом остаются 18 иностранцев, в том числе 14 граждан Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Поддержит ли Китай Россию в конфликте с Украиной? Мнение эксперта
  • В январе 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $3,5 миллиарда
  • По делу о беспорядках в Казахстане арестованы граждане Узбекистана, России и Кыргызстана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com