Узбекистан направил ноту Казахстану из-за ареста своих граждан после январских беспорядков

Алматы шаары

CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Нур-Султане направило ноту в МИД Казахстана в связи с арестом граждан Узбекистана после январских массовых беспорядков в этой стране. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

В ноте содержится просьба предоставить полную информацию об арестованных гражданах Узбекистана, местах их содержания и причинах привлечения к ответственности. Узбекская сторона также просит организовать с ними консульскую встречу для сотрудников диппредставительств Узбекистана в Казахстане.

«Посольство Республики Узбекистан в Нур-Султане, а также генеральные консульства в Алматы и Актау находятся в постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Казахстана на местах», – говорится в сообщении.

Накануне уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова заявила, что после беспорядков под арестом остаются 18 иностранцев, в том числе 14 граждан Узбекистана.