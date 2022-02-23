Будем работать с соответствующими людьми для дальнейшего развития японо-монгольских отношений, — посол Японии

CentralAsia (MNG) - 22 февраля в отеле «Шангри-Ла» в Улан-Баторе состоялась торжественная церемония, посвященная дню рождения Его Величества Императора Японии и 50-летию установления дипломатических отношений между Японией и Монголией. Мероприятие было организовано посольством Японии.

После выступления традиционной японской барабанной группы UB Drums и ансамбля Morin Khuur Ensemble гостей приветствовал посол Кобаяши Хироюки и представил видеообращение премьер-министра Японии Кисиды Фумио.

Церемония открытия также включала в себя исполнение традиционной церемонии кагами бираки. В переводе с японского «кагами-бираки» означает «открытое зеркало», или «зеркало, открывающее истину», а сам праздник олицетворяет собой самосовершенствование человека, а также победу добра над злом, света над тьмой.

«По случаю 62-й годовщины Его Величества Императора и 50-летия установления дипломатических отношений между Японией и Монголией 24 февраля мы благодарим соответствующих лиц за их поддержку и сотрудничество в дальнейшем развитии японо-монгольских отношений. Для этого мы будем работать с соответствующими людьми из обеих стран», — отметил посол Японии Кобаяши Хироюки.

«Мы, монголы, очень рады, что Его Величество император Японии Нарухито посетил Монголию в 2007 году, когда он был наследным принцем, и ознакомился с историей, культурой, традиционным искусством и национальными праздниками нашей страны. На протяжении 50 лет монголо-японские отношения и сотрудничество успешно развиваются во всех областях, и сегодня Япония является нашим важным третьим соседом и надежным стратегическим партнером в регионе, и мы тесно сотрудничаем на международной и региональной аренах. Мы считаем важными шагами в новом столетии активизацию Соглашения об экономическом партнерстве, расширение японских инвестиций и сотрудничества частного сектора, а также внедрение высоких технологий», — сказал премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

В 2021 году за счет гранта правительства Японии в Монголию было доставлено 2 млн 350 тысяч доз вакцины Pfizer. Кроме того, Япония через Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предоставила Монголии гранты на общую сумму 21,6 млн долларов для поддержки кампаний по вакцинации, расширения помещений для хранения вакцин, усовершенствования холодовых контуров и создания запасов вакцин.

В церемонии приняли участие Посол Японии в Монголии Кобаяши Хироюки и его супруга, Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ, некоторые члены Парламента и Правительства, некоторые экс-президенты и премьер-министры, представители спорта, окружающей среды, туризма, обороны, присутствовали экстренные службы, администрации аймаков и столиц, послы и дипломатические представители США, Республики Корея, Республики Индия, России и Казахстана.

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