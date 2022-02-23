Федерацию гимнастики Узбекистана возглавил глава компании «Узавтосаноат»

председатель правления компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков.

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте состоялась отчётно-выборная конференция Федерации гимнастики Узбекистана, в ходе которой был избран её новый президент.

Возглавил Федерацию председатель правления компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков.

Как отметили в самой Федерации, под руководством Шавката Бурановича, АО "Узавтосаноат", на протяжении многих лет являясь главным спонсором ФГУ, оказывает весомую поддержку развитию гимнастики Узбекистана.

«Перед тем, как представить свою кандидатуру в качестве Президента Федерации Гимнастики, я подробно изучил историю развития гимнастических дисциплин в Республике и деятельность самой федерации. Меня глубоко поразили успехи узбекистанцев, на протяжении практически всего 20 столетия. И считаю задача номер один, это возродить былые традиции узбекской альма-матер гимнастики, сделать её одной из лучших в мире, сплотившись мы должны вывести гимнастику на новый качественный уровень. В свою очередь, я приложу все усилия, чтобы каждая нами поставленная цель в кратчайшие сроки была достигнута», - отметил Умурзаков.

Также, были утверждены и ряд других должностей федерации. Так, свои обязанности на посту Первого вице-президента ФГУ продолжит Мустаев Руслан Булатович. Генеральный секретарь ФГУ - Филиппова Гёзал Баходировна. Директор - Израильбекова Галина Вячеславовна. Утверждены и старшие тренеры по видам гимнастики.