Американский генерал раскрыл 3 сценария российского «вторжения» на Украину

Филип Бридлав

CentralAsia (CA) - Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО генерал Филип Бридлав обсудил с итальянским изданием Corriere della Sera 3 возможных сценария «наступления» России на Украину, а также признание ДНР и ЛНР.

– Генерал Бридлав, американский канал CBS заявил на днях, что президент России Владимир Путин уже отдал приказ о «вторжении». Что это значит?

– Поскольку я не слышал настоящего приказа, не могу с точностью ответить. Но обычно это работает так: отдаётся приказ занять позиции чтобы приготовиться к наступлению (многие подразделения это уже сделали). Затем отдают так называемый приказ «D-Day H-hour»: дата и час начала операции. На этой стадии все ждут либо отказа от операции, либо её одобрения.

– Как можно интерпретировать признание сепаратистских республик со стороны Путина?

– Думаю, что его главная цель – президент Украины Владимир Зеленский. Это попытка сделать так, чтобы народ разозлился на президента за «потерянные» украинские территории.

– В американской прессе говорилось о трёх вариантах развития событий: массированная атака на всю страну или некоторые её части, или же «удушение» страны, попавшей в хватку питона. Что может произойти?

– Всего существует 3 варианта сценария наступления, но у каждого из них своя геостратегическая цель. 1) Давление с севера на Киев служит для свержения правительства Зеленского. 2) Вторжение с востока – сигнал Путина украинскому правительству и особенно ЕС и НАТО: я здесь, это я буду заниматься безопасностью Восточной Европы, вас это не касается. 3) С юга он может оказывать огромное экономическое давление; если он отрежет Мариуполь и потом заблокирует или завоюет часть Одесского порта, Украина окажется полностью отрезана от моря. Не знаю, будет ли блицкриг или вторжение на всю территорию страны, но точно есть силы, которые готовы и способны нанести серьёзный удар по Украине, её экономике и народу.

– Однажды, выступая на мероприятии, организованном аналитическим центром «Атлантический совет», вы сказали, что для полномасштабного вторжения не хватает войск.

– Не думаю, что у Путина достаточно войск чтобы реализовать все 3 сценария. Но давайте поразмыслим: где сейчас лучшие украинские силы? На линии соприкосновения, днями и ночами воюют с русскими у Донбасса. Кошмарный сценарий состоит в том, что Россия может атаковать именно там, чтобы большая часть украинских войск оказалась заблокирована из опасений, что может случиться более мощная атака: это «лёгкая» операция, но тем временем «настоящая» атака может произойти на севере или на юге.

– Россия может продолжить окружение Украины?

– Это ещё один сценарий, который может обернуться кошмаром. Путин сказал, что его силы останутся в Белоруссии. Если он окружит Украину, то окончательно разрушит экономику этих стран. Белоруссия больше никогда не сможет восстановиться. Она будет марионеткой России. Путин может держать там свои силы, чтобы его люди гарантированно ей управляли.

– Какова цена размещения войск на границе? Идёт обратный отсчёт?

– Идут два обратных отсчёта. Другой связан с экономикой Киева. Думаю, что Путин протянет дольше.

– В этой схватке Путин и Запад используют разные инструменты?

– Я своим студентам объясняю власть в стране с помощью монеты достоинством 10 центов, по-английски «DIME»: дипломатическая, информационная, военная и экономическая власть (Diplomatic, Information, Military and Economic power). Это набор инструментов, но используем мы только один, санкции, а Путин использует все сразу: ложную дипломатическую картину, согласно которой Украина совершает геноцид; информационную кампанию, охватывающую все соцсети и сервисы электронной почты; 190-тысячное войско, готовое к атаке; игры с газом. Санкции не повлияли на его поведение. Пассивное сдерживание? Тоже провалилось в тот момент, когда Путин перешёл все границы допустимого. Если он обнаружит, что какой-то инструмент работает, то продолжит использовать его.

Бридлав был верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, когда Россия аннексировала Крым в 2014 году. Сейчас он преподаёт в Школе международных отношений имени Сэма Нанна в Технологическом институте штата Джорджия (США), но в предыдущие недели он побывал на Украине в рамках миссии по работе с бывшими послами и военным руководством, пишет издание.