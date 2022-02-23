В UzAuto Motors опровергли остановку продаж Malibu

CentralAsia (UZ) - Ранее ряд местных СМИ сообщил о приостановке приёма заявок на автомобили Malibu.

Пресс-служба UzAuto Motors опубликовала официальное опровержение по поводу данной информации.

Контрактация на автомобиль Chevrolet Malibu продолжается по прежней цене, сообщили в UzAuto Motors.

Просим СМИ не полагаться на сомнительные источники», – говорится в сообщении компании.

UzAuto Motors c 20 декабря 2021 по 1 февраля 2022 года приостановила прием новых заявок на продажу машин Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti. Данное решение было принято в связи с логистическими проблемами проблемы в портах и на железнодорожных маршрутах, а также перебоями поставок полупроводников во всем мире. О возобновлении приема заявок до сегодняшнего дня так и не сообщалось.

Затем стало известно, что в связи с перебоями поставок комплектующих со стороны поставщика с 19 января текущего года автомобили Chevrolet Lacetti и Cobalt по ранее заключенным договорам будут поставляться клиентам UzAuto Motors без автомагнитол.