Азиатский банк развития выделит Узбекистану более $270 млн на модернизацию дорог

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 22 февраля, Азиатский банк развития одобрил выделение заёмных средств в размере $273,85 млн. на реконструкцию порядка 193 км автомагистральных дорог в Узбекистане

Для экономического роста Узбекистана, у которого нет выхода к морю, надежная дорожная инфраструктура является жизненно важной. Благодаря кредиту АБР удастся модернизировать порядка 106 км дороги между Дербентом и Денау в Сурхандарьинской области и завершить реконструкцию около 87 км магистрали А380 «Гузар–Бухара–Нукус–Шоссе Бейнеу. Эта магистраль является одним из ключевых торговых маршрутов региона и частью Коридора 2 программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), соединяющая Афганистан, Казахстан, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, - сообщается на сайте АБР.

Проект позволит расширить дорожное полотно, созданное на основе бетонного покрытия. Будут модернизированы не только дороги, но и перекрестки, автобусные остановки и пешеходные дорожки.

Вблизи Дербента и Денау будут установлены 2 специальные системы движения, которые позволят избежать перегрузки транспортных средств и предотвратить повреждение дорожного покрытия.

«Проект также будет способствовать восстановлению Узбекистана после пандемии COVID-19, помогая оживить торговлю и туризм и предоставляя рабочие места населению в районах реализации проекта», - говорится в сообщении АБР.

Отмечается, что проект предоставляет грант в размере $150 тыс. на техническую помощь для поддержки женщин-предпринимателей, которых планируется обучить навыкам финансовой грамотности, онлайн-маркетинга.