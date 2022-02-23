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Афганистан поддержит инфраструктурные проекты Узбекистана в Центральной Азии
Премьер-министр Узбекистана Сардор Умурзаков с заместителем главы Временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи
Премьер-министр Узбекистана Сардор Умурзаков с заместителем главы Временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи

CentralAsia (UZ) -  В Кабуле состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардора Умурзакова с заместителем главы Временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи. Об этом 23 февраля сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

В ходе встречи был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках пребывания афганской делегации в Термезе в октября 2021 года в сферах обеспечения безопасности границ, сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, энергетики, международных грузоперевозок и транзита, образования и гуманитарной области.

Были рассмотрены первоочередные задачи по наращиванию взаимной торговли и устранению существующих торговых и транспортных барьеров. В данном контексте было предложено задействовать возможности Центра международной торговли «Термез», который объединяет на своей территории логистический центр, производственные и складские помещения, точки сбыта продукции и необходимую инфраструктуру.

Афганской стороной была выражена готовность поддержать инициативы Узбекистана по реализации совместных инфраструктурных проектов в Афганистане, нацеленных на повышение транспортно-транзитного потенциала стран региона. Достигнута договоренность о совместной работе по выработке взаимоприемлемых условий для движения транспортных средств и грузов, перемещающихся по территории Афганистана, с перспективой увеличения его транзитных возможностей за счёт введения альтернативных маршрутов перевозок.

По итогам встречи была выражена взаимная готовность к продолжению активного взаимодействия, направленного на налаживание и укрепление связей между Афганистаном и странами Центральной Азии.

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