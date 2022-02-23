Начальник службы охраны президента Турции скончался во время его визита в Сенегал, на церемонии открытия стадиона

Азия и мир, общество

10:12, 23 февраля 2022

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CentralAsia (CA) - Начальник службы охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Хайреттин Эрен скончался во время визита главы государства в Сенегал, передает Нaberturk. Сообщается, что он скончался на церемонии открытия стадиона «Сенегал» от сердечного приступа. Тело Эрена доставили в Турцию самолетом президента Эрдогана, который завершил свой визит в Сенегале. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia