Начальник службы охраны президента Турции скончался во время его визита в Сенегал, на церемонии открытия стадиона
- Азия и мир, общество
- 10:12, 23 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Начальник службы охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Хайреттин Эрен скончался во время визита главы государства в Сенегал, передает Нaberturk.
Сообщается, что он скончался на церемонии открытия стадиона «Сенегал» от сердечного приступа.
Тело Эрена доставили в Турцию самолетом президента Эрдогана, который завершил свой визит в Сенегале.
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