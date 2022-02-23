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Япония ввела санкции против России из-за ДНР и ЛНР
Фумио Кисида
Фумио Кисида

CentralAsia (CA) -  Япония ввела санкции в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР), заявил премьер-министр Фумио Кисида, передает Kyodo.

По словам премьера, ограничения в отношении России предполагают запрет на выпуск российских облигаций и заморозку активов ряда россиян.

Кроме того, Токио запрещает импорт из ДНР и ЛНР и экспорт туда товаров, а также выдачу виз представителям республик.

Кисида предупредил, что в случае усугубления ситуации власти Японии рассмотрят дальнейшие меры.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры с их главами о дружбе, сотрудничестве и взаимопонимании.

В правящей партии Японии в январе предлагали ввести санкции против России, но лишь в случае ее вторжения на Украину.

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