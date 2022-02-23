Канада и Австралия ввели санкции против России из-за ДНР и ЛНР

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CentralAsia (CA) - Власти Канады и Австралии ввели против России санкции из-за признания Донецкой и Луганской народной республик.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о «первом раунде» экономических санкций, передает CTV. Ограничения коснутся депутатов, которые поддержали признание независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, канадцам запретили финансовые операции с республиками.

«Признание является нарушением обязательств России по Уставу ООН. Канада также осуждает действия российских военных, включая распоряжения об их продвижении на Украину, что определенно является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил Трюдо.

Посол России в Оттаве Олег Степанов, комментируя «РИА Новости» решение канадских властей, заявил, что эти меры не повлияют «на политику и практическую линию России, нацеленные на обеспечение мира в Донбассе».

О санкциях заявил и премьер Австралии Скотт Моррисон, они будут введены против ряда российских физлиц.

«Сначала мы введем запрет на въезд и точечные финансовые санкции в отношении 8 членов Совета безопасности Российской Федерации», — уточнил Моррисон.

Кроме того, власти расширят действующие санкции, «которые касаются Крыма и Севастополя»: теперь они будут распространяться «на регионы Донецка и Луганска».

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании республик Донбасса 21 февраля. Свое решение он объяснил отказом Киева от выполнения минских соглашений. 22 февраля верхняя палата парламента одобрила использование в ДНР и ЛНР российских вооруженных сил. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что это необходимо для предотвращения гражданской войны.

Глава государства подчеркнул, что разрешение не означает немедленную отправку войск в Донбасс.