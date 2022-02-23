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Талибы озвучили данные о количестве захваченного после вывода иностранных войск оружия
Боевик "Талибана" рядом с иностранной военной техникой, захваченной в провинции Сари-Пуль. Фото из сети Twitter
Боевик "Талибана" рядом с иностранной военной техникой, захваченной в провинции Сари-Пуль. Фото из сети Twitter

CentralAsia (CA) -  Радикальное движение «Талибан», контролирующее Афганистан, захватило более 300 тыс. единиц легкого оружия, 26 тыс. единиц тяжелого вооружения и около 61 тыс. единиц военной техники в результате вывода иностранных войск из страны летом прошлого года. Об этом заявил глава комиссии по чистке рядов министерства обороны талибов Латифулла Хакими, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Он уточнил, что радикалам к настоящему времени удалось отремонтировать половину из 80 вертолетов и боевых самолетов, которые достались талибам, но были выведены из строя покидавшими Афганистан иностранными военными. Хакими также сказал, что талибы готовы амнистировать афганских силовиков свергнутого в августе прошлого года правительства, которые покинули Афганистан.

Ранее «Талибан» заявил, что намерен довести численность своей армии до 150 тыс. человек. Это больше, чем любая из армий стран Центральной Азии.

Особое внимание талибы уделяют созданию собственных военно-воздушных сил, которых у них не было на протяжении 20 лет, пока они вели партизанскую войну против афганского правительства и иностранных войск, размещенных в Афганистане.

По сообщениям в социальных сетях, боевики радикального движения уже используют боевые вертолеты для операций против отрядов Фронта национального сопротивления в горной местности. Кроме того, в ноябре прошлого года талибы успешно использовали вертолеты, чтобы десантироваться на крышу военного госпиталя в Кабуле, когда его захватили террористы из группировки ИГИЛ-Хорасан.

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