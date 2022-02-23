В Монголии состоялась церемония специального гашения почтовой марки «Галдан Бошигт Хаан»

CentralAsia (MNG) - Монголия выпускала почтовые марки еще до того, как национальная валюта была введена в обращение, что является свидетельством ценности и богатой истории монгольских марок.

Первая марка в Монголии вышла в 1924 году. Тогда в аймаке Ховд 22 февраля была презентована самая последняя или 1097-я по счету марка «Галдан Бошигт Хаан».

В настоящее время марка выпущена тиражом 20 тыс. экземпляров. Размер блока 150х105мм. Размер почтовой марки в блоке 35х50мм. Рисунки Г.Баттөр, дизайн Ж.Ганхуяг.

Галдан Бошигт Хаан — третий хунтайджи Джунгарского ханства с 1671 по 1677 год. В 1677 году принял титул хана от пятого Далай-ламы. Представитель рода Чорос, сын Эрдэни-Баатара, младший брат и преемник Сэнгэ.

В 1690 году началась первая ойратско-маньчжурская война. Китайский император Канси, обеспокоенный вторжением джунгарского хана в Халху, начал против него военные действия. В июле 1690 года две маньчжурские армии, усиленные отрядами южных и северных (халха) монголов, выступили в поход против Галдана Бошогту. 26 июля в битве на реке Улдза, на северо-востоке Халхи, джунгарский хан разгромил маньчжурский корпус. А 1—5 августа 1690 года в четырёхдневном сражении при Улан-Бутуне огромная стотысячная китайская армия под предводительством императора Канси не смогла разгромить двадцатитысячное джунгарское войско Галдан Бошигт Хаана. Но джунгарский хан отступил в Кобдо, куда прибыл летом 1691 года. Под контролем Галдана оставалась небольшая часть Халхи, а вся остальная территория Северной Монголии была занята маньчжурскими войсками.

В мае 1691 года император Канси организовал в Долоннууре съезд халхаских ханов и знати, призванный юридически оформить вхождение Халхи в состав империи Цин. Основным итогом совещания было административное включение Северной Монголии (Халхи) в состав Цинской империи. Галдан Бошигт Хаан безуспешно пытался привлечь на свою сторону кого-либо из правителей Халхи. Летом 1693 года Канси снова предложил Галдану принять маньчжурское подданство. Многие сторонники и приверженцы Галдана стали покидать его и переходить на сторону Цинской империи и Цэван-Рабдана. Осенью 1695 года Канси, чтобы окончательно покончить с Галданом, организовал против него большой карательный поход. Три маньчжурские армии выступили на Монголию. Во главе главной цинской армии находился сам император Канси. 13 мая 1696 года пятитысячное войско Галдан Бошигт Хаан потерпело от 50-тысячной цинской армии разгромное поражение на Тэрэлже. Галдан потерял в битве жену Ану-хатун.

3 мая 1697 года Галдан Бошигт Хаан умер после непродолжительной болезни в урочище Ача-Амтатай (ныне сомон Тонхил аймака Говь-Алтай). По другой версии, он, отчаявшись вернуть утраченное, покончил с собой, приняв яд. Чтобы не допустить надругательства над трупом, тело Галдана было немедленно сожжено.

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