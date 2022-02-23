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Сборная Монголии по рыболовству заняла 6 место на ЧМ в Литве

CentralAsia (MNG) -  Монгольская команда по подледному рыболовству под руководством Т. Эрдэнэчулуун заняла 6 место на 18 чемпионате мира по подледному рыболовству, который проходил на озере Рекива в городе Шяуляй, Литва с 19 по 20 февраля.

Руководитель команды Т. Эрдэнэчулуун – опытный монгольский рыболов, участник чемпионатов мира 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2020 годов.

Среди команд из 12 стран, участвовавших в чемпионате, первое место заняла принимающая команда Литвы, за ней следует команда Белоруссии.

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