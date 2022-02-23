Узбекистан призывает к скорейшей разморозке афганских активов за рубежом

CentralAsia (UZ) - Узбекистан выступает за скорейшую разморозку афганских активов за рубежом, без этого нынешние власти страны не смогут вывести ее из кризиса. Об этом в среду заявил спецпредставитель Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

"Узбекистан выступает за скорейшую разморозку активов Афганистана в иностранных банках, без этого нынешние власти этой страны не смогут вывести ее из глубочайшего кризиса. При этом необходимо осознать, что эти финансовые средства принадлежат всему афганскому народу, а не отдельным его представителям", - сказал Иргашев на консультативной встрече спецпредставителей Евросоюза и стран Центральной Азии по Афганистану в Ташкенте.

Иргашев отметил, что в настоящее время ключевым вопросом афганского урегулирования остается разработка постконфилктой стратегии в отношении Афганистана. "Это важный аспект, которым необходимо руководствоваться при осуществлении коллективных мер по мирному обустройству этой страны", - добавил он.

"Несмотря на успехи нынешних властей Кабуле в образовании, борьбе с терроризмом и наркотрафиком, мы должны и далее требовать от них выполнение известных положений. В первую очередь это касается создания правительства на основе широкого представительства, соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств, и недопущение присутствия в Афганистане различного рода международных террористических организаций. Думаю, это под силу и нам, и самим талибам", - подчеркнул спецпредставитель Узбекистана.

В прошлом году президент Шавкат Мирзиёев предложил разморозить афганские счета в зарубежных банках, замороженные после смены власти в Афганистане.