Мирзиёев отправился в Каракалпакстан впервые с трехдневным визитом

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев для ознакомления с развитием регионов и жизнью населения отбыл в Каракалпакстан, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно информации, борт номер один в первый раз совершит полет из Ташкента в Муйнак, а нынешний визит впервые продлится три дня.

Отмечается, что для объединения усилий в развитии Приаралья каждый район Каракалпакстана закрепили за одной из областей. В связи с этим сюда пребывают хокимы регионов. Они проведут презентации по закрепленным за ними районами.