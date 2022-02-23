Мирзиёев отправился в Каракалпакстан впервые с трехдневным визитом

- Узбекистан, общество
- 13:33, 23 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев для ознакомления с развитием регионов и жизнью населения отбыл в Каракалпакстан, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно информации, борт номер один в первый раз совершит полет из Ташкента в Муйнак, а нынешний визит впервые продлится три дня.
Отмечается, что для объединения усилий в развитии Приаралья каждый район Каракалпакстана закрепили за одной из областей. В связи с этим сюда пребывают хокимы регионов. Они проведут презентации по закрепленным за ними районами.
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