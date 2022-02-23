Музеи Туркменистана и Узбекистана рассмотрели проект Меморандума о сотрудничестве

CentralAsia (TM) - В ходе онлайн-встречи специалистов Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана и Государственного музея истории Тимуридов Академии наук Узбекистана был рассмотрен разработанный узбекской стороной проект Меморандума о сотрудничестве между двумя музеями. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Обсуждая проект Меморандума, обе стороны выразили понимание важности обмена информацией о научно-исследовательской работе и публикациях, связанных непосредственно с фондовыми коллекциями. Также отметили возможность проведения тематических выставок и взаимных визитов специалистов для передачи опыта в области сохранности и реставрации музейных ценностей.

Узбекские специалисты высказали пожелание ознакомиться с историческими экспонатами эпохи Тимуридов, хранящихся в Государственном музее Туркменистана, а также публикациями современных туркменских исследователей по этому периоду.

Сотрудники Государственного музея Туркменистана рассказали о том, что в стране сохранение памятников духовной и материальной культуры стало одним из приоритетов государственной политики. Во времена правления Тимуридов значительные области территории Туркменистана оказались в сфере влияния этой династии, поэтому известные памятники материальной культуры ХV века непосредственно связаны с именами её представителей. Тимур привлекал к градостроительству талантливых мастеров, и дворец Ак-сарай в Кеше строили также мастера, приехавшие из Куняургенча.

В средневековых городах Туркменистана в эпоху Тимуридов также осуществлялось монументальное строительство. На территории Мерва есть памятники, возведённые в то время - Абдуллахан-кала и Байрамалихан-кала, снегохранилище и части архитектурного ансамбля у мест захоронения Асхабов.

Специалисты туркменского музея подчеркнули важность изучения памятников материальной культуры эпохи Тимуридов, что поможет восстановлению интереснейших страниц истории Центральной Азии и пониманию общей направленности эволюции зодчества и изобразительного искусства Туркменистана и Узбекистана, развивавшихся в орбите мусульманского Востока и переживших в эпоху Тимуридов подлинный ренессанс.