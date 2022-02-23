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В Узбекистане создают скоростные зарядные устройства на солнечной энергии для электромобилей

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте в Национальном научно-исследовательском институте возобновляемых источников энергии организованы Научно-исследовательский центр водородной энергетики и лаборатория испытаний и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики, в которых проводится ряд тематических научных исследований.

При технической поддержке китайской компании Henan Suda институту выделено 20 электромобилей, на базе которых они будут проводиться. Это связано с тем, что электромобили являются неотъемлемой частью «зеленой» экономики, и, в частности, развития «зеленой» энергетики, говорится в сообщении Минэнерго РУз.

Также установлены солнечные панели общей мощностью 45 кВт/ч, на базе которых вырабатывается электроэнергия, обеспечивающая организацию бесперебойным электроснабжением. В рамках проекта по созданию и разработке скоростных зарядных устройств для электромобилей с использованием солнечной технологии ведутся работы в этом направлении.

В результате каждая установленная в стране такая система будет вырабатывать 32 тысяч кВт/ч электроэнергии в год, что рассчитано на зарядку 950 электромобилей, а кроме того, экономить 11,2 тысяч кубометров природного газа и предотвращать выброс в атмосферу 19,8 тонны вредных веществ.

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