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Девочка, упавшая с дедушкой с эскалатора с 5-го этажа, идёт на поправку - Минздрав Узбекистана
Продолжение: Состояние 3-летней девочки, упавшей с эскалатора с 5-го этажа, стабильно-критическое - Минздрав УзбекистанаПредыстория: В Узбекистане в торговом центре мужчина умер, упав с внучкой с эскалатора с 5-го этажа (видео)

CentralAsia (UZ) -  Трехлетняя девочка, упавшая с эскалатора вместе с дедушкой, пошла на поправку. Об этом сообщает Минздрав Узбекистана.

В настоящее время стандартное лечение пациентке проводят врачи областного многопрофильного детского медицинского центра Ташкента. По их данным, состояние малышки улучшается с каждым днем.

Также за здоровьем ребенка ежедневно ведут контроль специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии.

В ближайшие дни ее планируют перевести из реанимации в детское отделение.

Инцидент произошел 18 февраля. Девочка и ее дедушка сорвались с эскалатора торгового центра «Янги хаёт» в Навои. В результате несчастного случая дедушка умер на месте происшествия, а девочку госпитализировали в Областной многопрофильный детский медицинский центр. Девочка находилась в стабильно критическом состоянии.

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