МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию

МИД Украины

CentralAsia (CA) - Гражданам Украины, которые находятся на территории России, рекомендовано вернуться на родину, следует из заявления МИД Украины.

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, <...> Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД добавили, что игнорирование данной рекомендации «значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации».

Кризис в отношениях Киева и Москвы обострился после заявления президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами 21 февраля.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна никого не боится, никому ничего не отдаст, а ее границы страны останутся такими, какими их признало международное сообщество, «несмотря на заявления Российской Федерации».

Позднее Зеленский сообщил, получил запрос от МИД страны о разрыве дипотношений с Россией, и пообещал его рассмотреть. Решение пока не было принято, но в Киев для консультации вызвали временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило (с марта 2014 года в России нет украинского посла, дипмиссию возглавляет временный поверенный). В Верховную Раду внесли сразу три законопроекта, связанных с возможным прекращением внешнеполитическим связей двух стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможный разрыв дипотношений России и Украины «крайне нежелательным сценарием», который осложнит ситуацию «не только для государств, но и для народов двух стран». В российском МИД заверили, что Москва не рассматривает вопрос о разрыве отношений с Киевом.

Российское ведомство пока не выпускало аналогичных предупреждений для россиян на Украине. МИД только принял решение эвакуировать дипломатов из страны.