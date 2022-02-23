В Ташкенте прошла конференция спецпредставителей ЕС и стран Центральной Азии по Афганистану

- Азия и мир, общество
- 15:56, 23 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - В среду, 23 февраля, в Ташкенте состоялась конференция специальных представителей Европейского Союза и стран Центральной Азии по Афганистану, сообщил МИД РУз.
В ходе мероприятия обсуждены международные и региональные усилия по мирному разрешению афганского кризиса, активному вовлечению Афганистана в региональные интеграционные процессы, экономическому восстановлению страны и реализации на ее территории различных инфраструктурных проектов.
В своем выступлении Специальный представитель президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев особо остановился на основных аспектах проводимой Узбекистаном политики в отношении Афганистана, в том числе необходимости налаживания конструктивного диалога с новыми властями страны.
Участники встречи, отметив свою обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в Афганистане, призвали другие государства оказать гуманитарную помощь народу этой страны.
Подчеркнута необходимость выполнения новыми властями Афганистана взятых на себя обещаний и международных обязательств по созданию правительства на основе широкого представительства, соблюдению прав женщин и национальных меньшинств, а также недопущению превращения территории страны в прибежище для международных террористов.
Спецпредставители выразили поддержку инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о создании в г.Термезе Многофункционального транспортно-логистического хаба для доставки гуманитарной помощи Афганистану.
Достигнута договоренность о продолжении проведения диалога данного формата на регулярной основе в качестве платформы для консультаций и сотрудничества по поддержке афганского народа.
По итогам мероприятия принято Совместное заявление.