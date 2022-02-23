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Объем импорта автомобилей в Узбекистан вырос в 14 раз

CentralAsia (UZ) -  В январе текущего года в Узбекистан было импортировано 3037 легковых автомобилей из 12 зарубежных стран на общую сумму $65,7 млн, следует из данных Госкомстата.

Отмечается, что объем импорта увеличился в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе 2021 года было импортировано 218 легковых автомобилей.

По данным комитета, в прошлом месяце Узбекистан импортировал больше всего автомобилей из Китая (1781 шт.) и Южной Кореи (1136 шт.). Это составляет 96 процентов автомобилей, импортированных в страну в первый месяц 2022 года.

Помимо этих двух стран, в Узбекистан также импортировались автомобили из России (85), США (10), Казахстана (7), Японии (4), Турции (3), Германии (3), Омана (3), Объединенных Арабских Эмиратов (2), Эстонии (2) и Великобритании (1).

Ранее сообщалось, что президент Шавкат Мирзиеев 21 февраля подписал указ о снижении таможенных пошлин на новые импортные автомобили.

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