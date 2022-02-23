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В Туркменистане зарегистрировали 9 кандидатов на пост президента страны

CentralAsia (TM) -  22 февраля в Туркменистане подошла к концу регистрация кандидатов на пост президента этой страны, сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

После завершения этапа выдвижения и регистрации кандидатов на высший государственный пост страны, следующим стал этап встреч зарегистрированных кандидатов со своим электоратом. На этом этапе у каждого кандидата имеются равные со всеми конкурентами возможности ведения предвыборной агитации.

Всего Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов зарегистрировала 9 претендентов, из которых трое были выдвинуты политическими партиями:

  • вице-премьер Сердар Бердымухамедов (сын нынешнего главы государства), баллотирующийся от Демократической партии;
  • заместитель главы администрации Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов от Аграрной партии;
  • директор Хозяйственного общества «Вепалы гурлушик» Бабамырат Мередов от Партии промышленников и предпринимателей.

Остальные шесть кандидатур были выдвинуты инициативными группами граждан Лебапа, Балкана, Ахала, Марыйского велаята, Дашогузского велаята и Ашхабада:

  1. директор финансово-экономической средней профессиональной школы Лебапского велаята, член Демократической партии Туркменистана Перхат Бегенджов;
  2. главный врач санатория «Аваза» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, депутат Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Бердымаммет Гурбанов;
  3. начальник санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Максатмырат Овезгелдиев;
  4. директор научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана Какагелди Сарыев;
  5. председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа Сапармурата Туркменбаши Максат Одешов;
  6. проректор по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта, кандидат педагогических наук Хыдыр Нуннаев.

Выборы назначены на 12 марта 2022 года.

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