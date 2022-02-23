В Туркменистане зарегистрировали 9 кандидатов на пост президента страны

- Туркменистан, общество
- 17:40, 23 февраля 2022
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CentralAsia (TM) - 22 февраля в Туркменистане подошла к концу регистрация кандидатов на пост президента этой страны, сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».
После завершения этапа выдвижения и регистрации кандидатов на высший государственный пост страны, следующим стал этап встреч зарегистрированных кандидатов со своим электоратом. На этом этапе у каждого кандидата имеются равные со всеми конкурентами возможности ведения предвыборной агитации.
Всего Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов зарегистрировала 9 претендентов, из которых трое были выдвинуты политическими партиями:
- вице-премьер Сердар Бердымухамедов (сын нынешнего главы государства), баллотирующийся от Демократической партии;
- заместитель главы администрации Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов от Аграрной партии;
- директор Хозяйственного общества «Вепалы гурлушик» Бабамырат Мередов от Партии промышленников и предпринимателей.
Остальные шесть кандидатур были выдвинуты инициативными группами граждан Лебапа, Балкана, Ахала, Марыйского велаята, Дашогузского велаята и Ашхабада:
- директор финансово-экономической средней профессиональной школы Лебапского велаята, член Демократической партии Туркменистана Перхат Бегенджов;
- главный врач санатория «Аваза» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, депутат Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Бердымаммет Гурбанов;
- начальник санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Максатмырат Овезгелдиев;
- директор научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана Какагелди Сарыев;
- председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа Сапармурата Туркменбаши Максат Одешов;
- проректор по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта, кандидат педагогических наук Хыдыр Нуннаев.
Выборы назначены на 12 марта 2022 года.