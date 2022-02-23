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Мирзиеев анонсировал 100% прибавку к зарплате для медиков в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 23 февраля озвучил решение, которое, как ожидается, мотивирует столичных врачей отправиться на постоянную работу в Каракалпакстан.

В ходе визита на встрече с активистами Муйнакского района президент пообещал вдвое увеличить им оклад, сообщила на своем Telegram-канале обозреватель телеканала «Узбекистан 24» Азиза Курбанова.

«Если медицинские работники из Ташкента приедут работать в Каракалпакстан, мы будем платить им 100-процентную надбавку к зарплате», – заявил президент.

На эти цели глава государства распорядился выделить 32 млрд сумов (около $300 тыс). Соответствующее постановление будет разработано в ближайшее время.

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