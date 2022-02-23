Мирзиеев анонсировал 100% прибавку к зарплате для медиков в Каракалпакстане

- Узбекистан, происшествия
- 18:06, 23 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 23 февраля озвучил решение, которое, как ожидается, мотивирует столичных врачей отправиться на постоянную работу в Каракалпакстан.
В ходе визита на встрече с активистами Муйнакского района президент пообещал вдвое увеличить им оклад, сообщила на своем Telegram-канале обозреватель телеканала «Узбекистан 24» Азиза Курбанова.
«Если медицинские работники из Ташкента приедут работать в Каракалпакстан, мы будем платить им 100-процентную надбавку к зарплате», – заявил президент.
На эти цели глава государства распорядился выделить 32 млрд сумов (около $300 тыс). Соответствующее постановление будет разработано в ближайшее время.
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