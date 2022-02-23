В Ташкенте спустя 23 года осудили пожизненно участника терактов 16 февраля 1999 года

CentralAsia (UZ) - 52-летний подсудимый признан виновным по 7 статьям уголовного кодекса РУз и приговорен к пожизненному лишению свободы.

В Ташкенте 23 февраля в Мирзо-Улугбекском районном суде по уголовным делам был оглашен приговор в отношении участника серии террористических актов, совершенных 16 февраля 1999 года в Ташкенте, гражданина Ж.Ю., 1969 г.р. Об этом сообщила пресс-служба Ташкентского городского суда.

Согласно приговору суда, Ж.Ю. признан виновным в соответствии со статьями 155 (терроризм), 159 (посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан), 161 (диверсия), 164 (разбой), 223 (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан), 242 (организация преступного сообщества) и статьей 244-2 УК РУз (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Ранее, в начале текущего года сообщалось, что в Узбекистан усилиями Службы государственной безопасности и иностранных спецслужб вернули гражданина, который на протяжении 23 лет был в розыске за участие в терактах в Ташкенте. Уроженец Ташкентской области У. С. (1967 г. р.) в 1998 году проходил военную подготовку в Чечне, а затем принимал участие в терактах, совершенных в Ташкенте 16 февраля 1999 года. После этого мужчина обходными путями покинул Узбекистан. Задержанный занимался отправкой узбекистанцев, входивших в состав международной террористической организации «Туркестанское исламское движение», в военный лагерь в Чечне. В 2001 году на основе поддельных документов, оформленных на имя чужого человека, мужчине удалось получить гражданство одной из стран СНГ и скрываться на ее территории.

23 года назад, 16 февраля 1999 года, в Ташкенте произошла серия терактов, в результате которых погибло 13 человек, около 150 пострадало.