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МИД Украины призвал сограждан покинуть Россию

CentralAsia (CA) -  Внешнеполитическое ведомство Украины попросило сограждан воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию. Об этом говорится в заявлении МИД.

«Пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинцев в России», – говорится в сообщении.

Ведомство мотивирует это «усилением российской агрессии».

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», – сказали в МИД.

Отмечается, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане могут обратиться в посольство Украины в Москве, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

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