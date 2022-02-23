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Таджикистан и Узбекистан запустили новый автобусный маршрут

CentralAsia (UZ) -  Запущено автобусное сообщение из города Худжанд в Таджикистане в город Коканд в Ферганской области Узбекистана, сообщило Национальное информагентство.

Сообщается, что новый международный автобусный рейс будет отправляться из Худжанда в Коканд в 8:00 утра. Время в пути - 3 часа.

Стоимость проезда 100 тысяч сумов (около 9 долларов).

Количество рейсов может быть увеличено в соответствии с потребностями и желаниями пассажиров.

Ранее представители Таджикистана и Узбекистана провели очередное заседание совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

В ходе встречи стороны затронули тему возобновления автобусного сообщения между двумя странами, приостановленного в связи с пандемией коронавируса.

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