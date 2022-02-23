Таджикистан и Узбекистан запустили новый автобусный маршрут

- Узбекистан, общество
- 20:03, 23 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Запущено автобусное сообщение из города Худжанд в Таджикистане в город Коканд в Ферганской области Узбекистана, сообщило Национальное информагентство.
Сообщается, что новый международный автобусный рейс будет отправляться из Худжанда в Коканд в 8:00 утра. Время в пути - 3 часа.
Стоимость проезда 100 тысяч сумов (около 9 долларов).
Количество рейсов может быть увеличено в соответствии с потребностями и желаниями пассажиров.
Ранее представители Таджикистана и Узбекистана провели очередное заседание совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.
В ходе встречи стороны затронули тему возобновления автобусного сообщения между двумя странами, приостановленного в связи с пандемией коронавируса.
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