экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане от COVID-19 полностью привиты 91,6% от планируемого количества населения

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане общее количество вакцин, использованных в стране на 23 февраля составляет 45,2 млн доз, сообщили в Минздраве республики.

22 февраля в стране использовано 142 082 доз вакцин против COVID-19. Из них: 1-дозу получили 11 872, 2-ю дозу - 36 161, 3-дозу - 94 049 человек.

До настоящего времени в Узбекистане использовано всего 45 239 417 доз вакцин. Из них: 1-дозу получили 19 642 796, 2-дозу - 15 283 890, 3-ю - 10 312 731 человек.

Показатель вакцинации первой дозой составляет 91,6 процентов в отношении населения, запланированного к охвату массовой вакцинацией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Китай призвал к сдержанности в ситуации вокруг Украины после признания Россией ДНР и ЛНР
  • Федерацию гимнастики Узбекистана возглавил глава компании «Узавтосаноат»
  • В Узбекистане для предотвращения «шапок» при покупке авто внедряют онлайн-систему купли-продажи


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com