В Узбекистане от COVID-19 полностью привиты 91,6% от планируемого количества населения

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане общее количество вакцин, использованных в стране на 23 февраля составляет 45,2 млн доз, сообщили в Минздраве республики.

22 февраля в стране использовано 142 082 доз вакцин против COVID-19. Из них: 1-дозу получили 11 872, 2-ю дозу - 36 161, 3-дозу - 94 049 человек.

До настоящего времени в Узбекистане использовано всего 45 239 417 доз вакцин. Из них: 1-дозу получили 19 642 796, 2-дозу - 15 283 890, 3-ю - 10 312 731 человек.

Показатель вакцинации первой дозой составляет 91,6 процентов в отношении населения, запланированного к охвату массовой вакцинацией.