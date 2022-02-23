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В Узбекистане отменили масочный режим на открытом воздухе

CentralAsia (UZ) -  Масочный режим на улице отменяется в Узбекистане с 1 марта, такое решение приняла Специальная республиканская комиссия.

Послабление связано с тем, что в стране сокращается заболеваемость коронавирусом.

При этом маски по-прежнему рекомендуется носить там, где проблематично соблюдать социальную дистанцию, то есть в общественном транспорте, магазинах, образовательных организациях, мечетях, кинотеатрах и так далее.

Кроме того, в учреждениях здравоохранения медики продолжат носить маски независимо от того, контактируют ли они с больными коронавирусом или нет.

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