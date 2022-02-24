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Частный банк Монголии успешно закрыл сделку по долгосрочному финансированию на сумму $8 млн с Symbiotics, S.A.

CentralAsia (MNG) -  Монгольский частный банк Голомт успешно подписал трехлетнее соглашение о финансировании на сумму 8 миллионов долларов США с фондом Micro, Small & Medium Enterprises Bonds S.A., которым управляет Symbiotics S.A., ведущая швейцарская компания по управлению импакт-инвестициями.

Благодаря этому долгосрочному финансированию Банк Голомт поддержит восстановление и устойчивость своих клиентов из числа МСП и ММСП после пандемии.

Банк Голомт стремится расширять свое международное партнерство и предоставлять диверсифицированные источники финансирования с принципом воздействия и устойчивости для наших клиентов из числа МСП, чтобы поддерживать рост бизнеса, создание рабочих мест и общее развитие развивающегося рынка с помощью всех доступных решений среднесрочного и долгосрочного финансирования.

Symbiotics SA является ведущей платформой доступа к рынку для инвестирования воздействия, предназначенной для финансирования микро-, малых и средних предприятий и домохозяйств с низким и средним уровнем дохода на развивающихся и пограничных рынках.

С 2005 года Symbiotics структурировала и инициировала около 6500 сделок для более чем 520 компаний почти на 95 развивающихся и пограничных рынках на сумму более 6,5 миллиардов долларов США.

Symbiotics охватывает более 1000 финансовых учреждений и посредников на более чем 80 развивающихся и пограничных рынках, производя юридические обзоры и проверки соответствия, рейтинги кредитного риска, рейтинги социальной ответственности, финансовые и операционные консультационные отчеты, а также анализ финансовых возможностей.

Банк Голомт — один из ведущих банков Монголии с активами в размере 7,9 трлн тугриков по состоянию на 31 декабря 2021 года, обслуживающий сегменты корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса и розничных клиентов по всей стране. Банк Голомт стремится помочь своим клиентам построить устойчивый бизнес, и с этой целью Банк Голомт работает над тем, чтобы предлагать своим клиентам выгодные и диверсифицированные решения по финансированию.

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