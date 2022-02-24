Монголия и ООН обсудили мероприятия, которые будут реализованы в течение следующих пяти лет

CentralAsia (MNG) - 23 февраля заместитель министра иностранных дел Б.Монхжин принял Постоянного координатора ООН Тапана Мишру и обменялся мнениями о сотрудничестве между Монголией и ООН.

В ходе встречи стороны подробно обсудили процесс разработки Рамок сотрудничества ООН в области устойчивого развития для Монголии на 2023-2027 годы, план действий организаций системы ООН, координацию и планируемые международные мероприятия в Улан-Баторе, обменялись мнениями.

Заместитель министра иностранных дел Б.Мөнхжин подчеркнул, что Рамочная программа ООН по оказанию помощи в целях развития стала важным подспорьем в достижении целей, поставленных в рамках многостороннего сотрудничества. Они заявили о своем тесном сотрудничестве в достижении международных и национальных целей развития.

Постоянный координатор ООН Тапан Мишра поблагодарил Министерство иностранных дел за ведущую роль и поддержку в обеспечении многосекторальной координации многостороннего сотрудничества, а также обозначил мероприятия и приоритеты на ближайшие пять лет.

Стороны договорились в апреле доработать проект документа «Концепция сотрудничества в области устойчивого развития на 2023-2027 годы» и представить его в Правительство Монголии.

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