Беларусь заинтересована в поставке большего количества техники и оборудования в Монголию

CentralAsia (MNG) - Беларусь заинтересована в поставках в Монголию большего количества автомобилей, оборудования и техники.

23 февраля в министерстве состоялась встреча министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Беларуси Батсухом Баярсайханом. Обсуждены актуальные аспекты сотрудничества.

Стороны подтвердили взаимный интерес и готовность к реализации новых проектов по реализации белорусской продукции в Монголии.

В ходе встречи Петр Пархомчик поблагодарил Батсуха Баярсайхана за всестороннюю поддержку реализации белорусско-монгольских проектов и активное содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами.

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