Защита озера Хубсугул станет частью вклада Монголии в уменьшение изменения климата, — Президент

CentralAsia (MNG) - Согласно исследованию, проведенному Монгольской академией наук, площадь ледников вокруг озера Хубсугул сократилась в 3 раза в период с 1981 по 2000 год.

Это лишь единичный пример негативного воздействия различных факторов на экосистему озера Хубсугул, подчеркнул директор Института географии и геоэкологии Монгольской академии наук А.Дашцэрэн в своем докладе о современном состоянии экосистемы озера на панельная дискуссия на тему «Защита экосистемы озера», организуемая в рамках Национального форума по охране озера Хубсугул.

Под эгидой Президента Монголии У.Хурэлсуха Национальный форум организуют совместно Канцелярия Президента Монголии, Министерство окружающей среды и туризма и Администрация губернатора аймака Хубсугул. На двухдневном форуме идут обсуждения по определению насущных проблем озера Хубсугул, путей развития и защиты территории.

В своем вступительном слове Президент Монголии У.Хурэлсух сказал: «Составляя 76,6% запасов пресной воды Монголии и 0,6% мировых запасов пресной воды, озеро Хубсугул является самым глубоким пресноводным озером страны – древним озером, существовавшим более 2 миллионов лет. Озеро не только обеспечивает пропитание монголов, но и впадает в озеро Байкал, которое составляет 90 процентов запасов пресной воды России и более 20 процентов мировых запасов пресной воды».

«В последние годы из-за определенных факторов, таких как потребности и требования людей, туризм, затонувшие транспортные средства и безответственные действия определенных организаций и граждан, ведущих операции на озере, экосистема озера Хубсгул начала сталкиваться с опасностью, так как его воды становился все более загрязненным. Таким образом, в целях защиты озера Хубсугул и надлежащего развития района я инициирую этот форум как Президент Монголии. За время моего пребывания на посту премьер-министра Правительство Монголии утвердило Постановление №33 и план развития экологического туризма в районе озера Хубсугул на 2021-2023 годы.

Осуществляемые меры по защите озера послужат значительной частью вклада Монголии в достижение Целей устойчивого развития, принятых на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и снижение изменения климата. Необходимые средства для охраны озера Хубсугул будут правильно выделены с отражением в годовом местном бюджете», — сказал Президент и отметил данное им Правительству направление по реализации проекта по защите озера от вредных отходов в рамках международного сотрудничества и партнерства.

В конце речи Президент сказал: «Желаю вам всяческих успехов в деятельности конференции. Пусть Мать Хубсугул, синяя жемчужина синей Монголии, будет чистой навеки. Пусть Монголия процветает под властью Вечного Синего Неба!».

В первый день форума состоялись панельные дискуссии по вопросам защиты экосистемы озера Хубсугул, превращения территории в регион устойчивого туризма и подъема затонувших в озере транспортных средств, а также проблемы загрязнения озера и качества воды. В обсуждениях приняли участие соответствующие должностные лица министерства и полевые эксперты.

Хубсугул — высокогорное озеро, оно расположено на высоте 1645 метров над уровнем моря у южного склона Восточных Саян. Объём воды в озере равен 381 км³, максимальная глубина озера 262 метра, длина озера 136 километров, максимальная ширина 36,5 километров, Площадь поверхности — 2620 км². Хубсугул — самое глубокое озеро Монголии. В озеро впадает 96 рек и ручьев. Из Хубсугула вытекает река Эгийн-Гол (бассейн реки Сэлэнгэ). Замерзает с декабря по май. Судоходно, составляет часть транспортного пути из России (Республика Бурятия) в Монголию. Пристани Хатгал (на юге) и Ханх (на севере). Ежегодно озеро замерзает в конце ноября, лед имеет толщину до 1,4 м. Сходить лед начинает в мае и заканчивает в начале июня. Температура воды колеблется в пределах +10…+14 °C. Однако в бухтах вода прогревается до более высоких температур. В районе Хубсугула открыты залежи фосфоритов.

Второе название Хубсугула — Синяя жемчужина. Хубсугул — одно из примерно семнадцати древнейших озёр, возраст которых превышает 2 миллиона лет. Хубсугул традиционно считается священным местом. Река Эгийн-Гол, вытекающая из озера, проделывает путь 1000 км и, спустившись на 1200 м, впадает в озеро Байкал через Селенгу. Прямое расстояние между озёрами всего 200 км.

Район озера является национальным парком, который строго охраняется, являясь переходной зоной между центральноазиатской степью и сибирской тайгой. В парке обитает множество различных видов диких животных, занесенных в Международную Красную Книгу: сибирский горный козёл, архар, лось, волк, росомаха, кабарга, бурый медведь, соболь, в озере обитают девять видов рыб (в том числе ленок, хариус).

Озеро Хубсугул — одна из туристических достопримечательностей Монголии. В 2007 году на севере озера в районе Ханха было 5 туристических баз, а на юге озера в районе Хатгала — 29[2]. Действует пассажирский паром «Сухэ-Батор», однако автомобили на борт он брать не может.

Северная часть озера расположена в 11 километрах от российско-монгольской границы, КПП Монды — Ханх.

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