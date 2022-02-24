Новая железнодорожная линия Монголии Таван-Толгой – Зуунбаян откроется в октябре

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании 23 февраля Кабинет Министров поручил Руководителю Секретариата Кабинета Министров Ц. Нямдоржу и министру финансов Б.Жавхлану выделить в первом полугодии 47,8 млрд тугриков, необходимых для опытно-промышленной эксплуатации железнодорожной линии Таван-Толгой – Зуунбаян с марта 2022 года, и генеральному директору АО «Эрдэнэс Тавантолгой» обеспечить финансирование.

Министру дорожного и транспортного развития Л.Халтару также было дано указание о начале опытно-промышленной эксплуатации в течение марта 2022 года.

Всего в радиусе 30 км вдоль железнодорожной линии находится 37 лицензированных месторождений полезных ископаемых, таких как угольное месторождение Таван-Толгой, медное месторождение Цагаан Суварга, медно-золотое месторождение Хармагтай, угольное месторождение Манлай и другие крупные месторождения гипса, цеолита, и уран.

Железнодорожная линия Таван-Толгой – Зуунбаян поможет извлечь выгоду из месторождений полезных ископаемых и увеличить продажи горнодобывающей продукции.

Строительство железнодорожной линии началось в мае 2019 года, и ведутся работы по ее открытию в октябре 2022 года.

Тогда в марте начнется строительство железной дороги «Зуунбаян – Ханги».

По словам пресс-секретаря премьер-министра Ч.Болортуяа, в третий перечень проектов и мер «Новой политики восстановления» включен проект строительства железной дороги «Зуунбаян – Ханги».

Согласно постановлению Правительства от 12 января, Управление государственных закупок (УГЗ) осуществляет полномочия по заключению прямого Соглашения, связанного с реализацией этого железнодорожного проекта, и сформировала рабочую группу.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ поручил соответствующим министрам начать реализации проекта в марте и завершить в октябре сего года.

С вводом в эксплуатацию этой линии железнодорожный маршрут из регионов Дархан и Сэлэнгэ до китайских городов Эрлянь, Хух-хото и Бугат сократится с 1722 км до 1404 км, что позволит сократить время и расходы на перевозку полезных ископаемых.

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