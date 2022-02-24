Телята-тройняшки родились в хозяйстве в аймаке Хубсугул, Монголия

CentralAsia (MNG) - В сомоне Тариалан аймака Хубсугул родились телята-тройняшки, они появились на свет в стаде пастуха Б.Жавзан. В аймаке считают это редкое событие. Два теленка были самцом и одной самкой. В семье пастуха Жавзана более 30 голов крупного рогатого скота.

«Тройня для коровы – это очень большая редкость, почти сенсация для всей отрасли. И особенно, если принесенное потомство здоровое. Обычно у коров в год рождается по одному теленку, даже двойни бывают редко», – пишут местные СМИ.

По предварительным результатам проведенной в конце года переписи скота аймак Хубсугул насчитывал около 7 млн ​​голов скота. Из них насчитано 2 800 голов верблюдов, более 300 тыс. голов лошадей, более 510 тыс. головы крупного рогатого скота, почти 3 млн головы овец и 2,6 млн голов коз.

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