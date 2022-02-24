экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Телята-тройняшки родились в хозяйстве в аймаке Хубсугул, Монголия

CentralAsia (MNG) -  В сомоне Тариалан аймака Хубсугул родились телята-тройняшки, они появились на свет в стаде пастуха Б.Жавзан. В аймаке считают это редкое событие. Два теленка были самцом и одной самкой. В семье пастуха Жавзана более 30 голов крупного рогатого скота.

«Тройня для коровы – это очень большая редкость, почти сенсация для всей отрасли. И особенно, если принесенное потомство здоровое. Обычно у коров в год рождается по одному теленку, даже двойни бывают редко», – пишут местные СМИ.

По предварительным результатам проведенной в конце года переписи скота аймак Хубсугул насчитывал около 7 млн ​​голов скота. Из них насчитано 2 800 голов верблюдов, более 300 тыс. голов лошадей, более 510 тыс. головы крупного рогатого скота, почти 3 млн головы овец и 2,6 млн голов коз.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане женщина во время ссоры на автомобиле переехала оппонентов (видео)
  • Монголия и ООН обсудили мероприятия, которые будут реализованы в течение следующих пяти лет
  • МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com