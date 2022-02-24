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Монгольская частная клиника открывает диагностический центр ангиографии

CentralAsia (MNG) -  Больница Интермед Улан-Батора открыла ангиографический диагностический центр международного стандарта. Они начали обучать своих врачей четыре года назад.

В основе диагностической ангиографии лежит явление контрастирования сосудистого русла (артериального и/или венозного) исследуемого органа или отдела. Ангиография является первой и неотъемлемой частью лечебного рентгенэндоваскулярного вмешательства. Данные ангиографии позволяют получить важную информацию, необходимую для успешного выполнения последующей лечебной процедуры:

  • сосудистая анатомия органа;
  • выбор оптимального инструментария;
  • особенности злокачественной опухоли.

Ангиография является рентгеновским исследованием кровеносных сосудов. Может применяться в рентгенографии, гибридной операционной, компьютерной томографии. Метод позволяет изучить функциональное состояние кровеносных сосудов, кровотока и распространенность патологического процесса.

Обычные рентгенограммы не дают возможности видеть артерии и вены, так как сосуды обладают способностью поглощать рентгеновские лучи, как и близлежащие ткани.

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