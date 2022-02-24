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Монголы будут участвовать в глобальном испытании дополнительной дозы вакцины от COVID

CentralAsia (MNG) -  Около 3300 здоровых взрослых людей из Австралии, Индонезии и Монголии приглашены для участия в глобальном испытании по изучению эффектов вакцинации против COVID-19. Экспериментальная коалиция за эпидемиологическую готовность (CEPI) и Детский научно-исследовательский институт Мердока (MCRI) начали глобальное исследование по улучшению качества вакцин.

В зависимости от страны тестирования участники получат две основные дозы вакцины: «Pfizer», «AstraZeneca», «Sinovac» или «Sinopharm». Затем участникам дадут бустерную дозу в низкой дозе, выбранную из таких вакцин, как Pfizer, Moderna или AstraZeneka (Индонезия).

Все три испытанные дозы включены в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Цель эксперимента — подтвердить, как у людей вырабатывается иммунитет с помощью вакцинации. Например, результаты показывают, что начальная доза COVID-19 улучшает, расширяет и пролонгирует иммунный ответ после начальной вакцинации COVID-19, сохраняя при этом эффект начальной дозы.

CEPI проведет эксперимент в партнерстве с Паджаджаранским университетом Индонезии, Университетом Индонезии и правительством Монголии.

На эксперимент, финансируемый CEPI и поддерживаемый глобальной некоммерческой организацией, будет выделено до 8,7 млн ​​долларов.

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