Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины

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CentralAsia (KG) - Главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины, во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Агентство также опубликовало фотографии документов, датированных 22 февраля, в своем Telegram-канале.

В обращении лидера ЛНР утверждается, что «Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта». «Учитывая вышеизложенное, главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины», — сказано в документе.

Он также указал, что в условиях продолжающейся агрессии со стороны ВСУ, происходит разрушение инфраструктуры, школ, больниц, детских садов, и, «самое страшное, — гибель мирного населения, в том числе детей».

В то же время глава ДНР отметил, что огонь со стороны ВСУ ведется по объектам критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. По его словам, из-за действий Украины территорию республики были вынуждены покинуть более 40 тыс. человек, а еще 300 тыс. остались без водоснабжения.

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