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Президент Зеленский обратился к украинцам и россиянам

CentralAsia (KG) -  Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к своему народу, а также на русском языке к россиянам.

«О том, что может произойти со дня на день, говорит весь мир… Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом – и сам строит свое будущее… Мы хотим сами определять и строить свое будущее, спокойно, мирно и честно», - сказал Зеленский.

«Народ Украины хочет мира, власть Украины хочет мира...», - продолжил он.

«Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица», — сказал он.

Он попросил россиян, простых людей остановить войну.

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