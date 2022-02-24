Путин объявил о проведении «специальной военной операции» в связи с ситуацией в Донбассе

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Об этом пишет «РИА Новости».

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», - сказал Путин в телеобращении к россиянам.

Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

22 февраля Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Донбасс. Ряд западных стран ввели санкции в отношении России.

В Раде допустили «аннексию» территорий со стороны трех стран.

Сегодня, 24 февраля, президент Украины Зеленский обратился к украинцам и россиянам.

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