На Украине начал действовать режим ЧП

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CentralAsia (CA) - На всей территории Украины начал действовать режим чрезвычайного положения. Днем ранее Верховная рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о введении режима ЧП на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей — в них он был введен еще в 2014 году.

«Указом президента Украины с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 года (по местному времени) на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской. Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева сроком на 30 суток вводится чрезвычайное положение», — сказано в заявлении парламента.

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил введение режима ЧП днем 23 февраля. После этого Зеленский внес соответствующий указ на одобрение в Верховную раду.

Введение ЧП на Украине предусматривает следующие меры: ограничение свободы передвижения при необходимости, установление особого режима въезда и выезда, ограничение движения транспорта и его досмотр, усиление охраны объектов жизнеобеспечения, проверка документов у граждан, запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок, эвакуация людей из мест, опасных для проживания, введение комендантского часа, запрет военнообязанным менять регистрацию без разрешения военкомата, ограничение распространения «дестабилизирующей» информации.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Свое решение он объяснил отказом украинских властей от выполнения минских соглашений и опасностью размещения войск НАТО у российских границ. Договоры с республиками на следующий день единогласно ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

Спустя сутки Путин уточнил, что Россия признала республики Донбасса в границах областей, однако отметил, что все спорные вопросы по границам будут решаться на переговорах между «киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик». В тот же день в Совфеде одобрили обращение президента с просьбой разрешить использование вооруженных сил России на территории республик. «Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы», — уточнила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

В ответ на признание республик Донбасса Зеленский заявил, что Украина никого не боится и никому ничего не отдаст. Он подчеркнул, что украинские границы останутся такими, какими их признало международное сообщество, «несмотря на заявления Российской Федерации». Так, согласно указу президента Украины, в стране с 23 февраля начался призыв резервистов из оперативного резерва в возрасте от 18 до 60 лет. Максимальный срок службы для них — один год.

Также с 23 февраля на украинских территориях, граничащих с Россией, Белоруссией, Донбассом и на побережье ввели дополнительные ограничения режима. «Среди ограничений в ночное время на границе выход любых плавсредств из базовых точек, движение (кроме военных, охранных структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в дорожном реестре и ведут к государственной границе», — уточняла госпогранслужба страны.