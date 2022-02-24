В Монголии за сутки выявлено 497 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - За последние 24 часа в Монголии было выявлено 497 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Общее количество заболевших возросло до 463 тыс. 877.

Из новых случаев 257 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 240 случаев были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 894 пациентов находятся в легком, 2 тыс. 39 — в состоянии средней степени тяжести, 260 — в тяжелом и 45 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки зафиксировано 2 смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 91.

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