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Господин Путин, остановите войска, - генсек ООН обратился к России
Антонио Гуттериш
Антонио Гуттериш

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал российские власти отозвать свои войска из Украины. Об этом он заявил во время заседания Совет безопасности ООН, пишет РБК-Украина.

По словам Гутерриша, он не сразу поверил в возможное наступление российских войск на территорию Украины и в то, что действительно может произойти что-то серьезное.

«Я ошибся», - признал Гутерриш.

Он отметил, что если сегодня готовится операция по вторжению в Украину, то хотел бы обратиться к властям России.

«Господин Путин, остановите свои войска, чтобы они не напали на Украину. Дайте шанс миру. Слишком много людей уже погибли», - говорится в заявлении.

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