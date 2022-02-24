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Германия призвала Россию немедленно прекратить военную спецоперацию на Украине
Германия
Германия

CentralAsia (CA) -  Германия призвала Россию немедленно прекратить военную операцию и вывести войска из Украины, пишет УНИАН.

Также Германия призвала Россию отозвать признание ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал в среду госсекретарь МИД Германии Тобиас Линднер, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН, пишет ТАСС.

«Россия должна немедленно сменить курс. Во-первых, я призываю Россию снизить напряженность, вывести войска из Украины, в частности - с самопровозглашенных территорий и Крымского полуострова, а также от границ Украины. Во-вторых, Россия должна отказаться от действий, которые способствуют дальнейшему разжиганию полномасштабного вооруженного конфликта с Украиной. В-третьих, я призываю Россию отозвать решение о признании сепаратистских субъектов», - сказал Линднер.

Как пишет телеграм-канал Nexta, Франция заявила, что строжайшим образом осуждает начало военной операции России в Украине.

Сегодня Путин объявил о проведении «специальной военной операции» в связи с ситуацией в Донбассе.

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