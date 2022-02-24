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В Узбекистане работников, не прошедших ревакцинацию, будут отстранять от работы

CentralAsia (UZ) -  Республиканская специальная комиссия вынесла решение, что работодатели несут ответственность за вакцинацию своих сотрудников от коронавируса.

Согласно решению комиссии от 23 февраля, «работодатели теперь обязаны обеспечить вакцинацию подчиненных от коронавирусной инфекции, в том числе добиться того, чтобы количество вакцинироанных бустерной дозой было не менее 90 процентов».

Работники государственных органов, предприятий и иных организаций будут отстранены от работы в случае выявления факта непривитости от коронавирусной инфекции, в том числе бустерной дозой.

При отказе работника от ревакцинации против коронавирусной инфекции его временное отстранение от работы работодателем строго контролируется Службой санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья.

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